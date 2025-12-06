Проходът на Републиката беше времено затворен. Причината - товарен автомобил с румънска регистрация се завъртя и блокира пътното платно в района на село Въглевци. Пострадали няма.

В румънския тир били превозвани нерегламентирано леки автомобили в покрито ремарке за товари.

Обходният маршрут за леките автомобили беше през прохода Шипка. Товарните изчакваха на място, докато титът бъде изтеглен от пътното платно.

