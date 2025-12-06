Тази събота в предаването „Ничия земя“ по NOVA ще разкажем историята на Надя, която още преди да навърши 18 години зад гърба си вече има тонове преживяна болка, трудности, но и успехи.

Това е една история за надежда - във всичките й възможни проявления и въпреки всички стоварени изпитания.

Надя ви изненада не само със силата на духа си, но и с волята да „изпълзи“ от мрачното си минало, за да се вкопчи в мечтата си - да учи медицина. Когато е изгубила почти всичко, което е имала - не само своите близки, но и илюзиите, че може да има нещо по-различно от бедното си настояще - се случва чудото или поне й се дава шанс да го случи.

