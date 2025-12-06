-
Пилатес - един от най-ефективните методи за поддържане на добра форма и баланс
Хора с увреждания използват специално адаптирани ски в Алпите (ВИДЕО)
Мартин Миланов: Българският хокей - предизвикателства и възможности за младите таланти
Доставиха провизии за моряците от заседналия край Ахтопол танкер “Кайрос” (ВИДЕО)
Д-р Теодор Цанков: За успехите и предизвикателствата на българските парамедици
Спортни новини (07.12.2025 - обедна)
Протест с искане за оставка на властта и контрапротест в защита на кмета на Враца
Това е една история за надежда - във всичките й възможни проявления и въпреки всички стоварени изпитания
Тази събота в предаването „Ничия земя“ по NOVA ще разкажем историята на Надя, която още преди да навърши 18 години зад гърба си вече има тонове преживяна болка, трудности, но и успехи.
Надя ви изненада не само със силата на духа си, но и с волята да „изпълзи“ от мрачното си минало, за да се вкопчи в мечтата си - да учи медицина. Когато е изгубила почти всичко, което е имала - не само своите близки, но и илюзиите, че може да има нещо по-различно от бедното си настояще - се случва чудото или поне й се дава шанс да го случи.
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
