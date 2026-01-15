Да помогнем на 58-годишната Светла да пребори диагнозата сарком на меките тъкани – рядко и агресивно онкологично заболяване, с метастази в белите дробове, черния дроб, дясното подребрие, малкия таз и гръбначния стълб. За това призовава семейството ѝ. Тя е баба на две деца, които я описват като добра, мила и грижовна жена. Работила е като медицинско лице, като е помагала е на хората с грижа и човечност.

Но животът ѝ се преобръща внезапно. Състоянието ѝ се усложнява от тежки съдови проблеми, наложили спешно интервенционално лечение, описано в приложената епикриза.

В България чуват думи, които никой не бива да чува: „за майка ти няма шанс“. Но надежда все пак се появява - в болница в Турция. Цената на този шанс обаче е непосилна за семейството.

Необходимата сума за лечението ѝ възлиза на около 100 000 евро. С помощта на близки, приятели и съпричастни хора успяват да съберат 20 000 евро, а след това подемат кампания за събиране на останалите средства.

Който иска да помогне на Светла, може да го направи по следния начин:

Дарителска сметка:

Титуляр: Светлана Петрова

IBAN: BG94STSA93000015187919

