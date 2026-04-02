Испания, считана за една от водещите държави в Европа в борбата срещу насилието над жени, въведе значителни промени в законодателството, свързано със сексуалните посегателства. Основен принцип в новата правна рамка е разбирането, че всяко действие с интимен характер без изрично съгласие може да бъде квалифицирано като сексуално насилие.

Такъв е и случай, разглеждан от испански съд, при който мъж целува ръката на жена без нейно съгласие на обществено място, след което отправя жестове и предложения с недвусмислен характер, включително намек за заплащане. Съдът прие поведението като форма на сексуално посегателство, а не просто уличен тормоз, подчертавайки, че липсата на съгласие е ключовият фактор при оценката на деянието.

Широк обществен и международен отзвук предизвика и случаят с Луис Рубиалес, бивш председател на Кралската испанска футболна федерация. По време на церемонията по награждаването след финала на Световното първенство по футбол за жени 2023, той целуна по устата футболистката Дженифер Ермосо без предварително съгласие.

Първоначално случилото се бе възприето от част от обществото като спонтанен емоционален жест в контекста на спортен триумф. Впоследствие обаче Ермосо заяви, че не е дала съгласие за подобно действие и че последиците са се отразили негативно както на личния ѝ живот, така и на професионалната ѝ среда.

Испанските власти наложиха на Рубиалес санкции, включително глоба в размер на близо 15 000 евро и ограничителна мярка, забраняваща му да се приближава на по-малко от 200 метра до футболистката. Случаят се превърна в символ на по-широкия дебат за границите на допустимото поведение и ролята на съгласието.

Редактор: Габриела Павлова