Британската полиция подновява разследването срещу Андрю Тейт за изнасилване. Обвиненията се отнасят за периода 2014–2015 г.

Полицията на Хартфордшир потвърди, че ще преразгледа твърденията на жени за тежки сексуални престъпления, като това е поредният етап от серия разследвания срещу Тейт, британско-американски гражданин, известен с противоречивите си позиции в социалните мрежи.

Първоначалното разследване по сигналите на три жени е продължило четири години, но е било прекратено през 2019 г., след като прокуратурата е преценила, че няма достатъчно доказателства за реална възможност за осъдителна присъда. Жертвите настояват, че възобновяването на случая е закъсняло. „Отдавна беше време полицията да поднови разследването на нашите обвинения за изнасилване, сексуално насилие и посегателство“, заявиха те, цитирани от АФП. Паралелно с това те водят и гражданско дело срещу Тейт, към което се е присъединила и четвърта жена. Процесът във Висшия съд в Лондон е насрочен за юни 2026 г.

Срещу братята Андрю и Тристан Тейт се водят отделни разследвания в Румъния по обвинения в трафик на непълнолетни, сексуални престъпления и пране на пари. Допълнително британските власти ги разследват за укриване на данъци и финансови престъпления. Полицията на Бедфордшир е издала европейска заповед за арест, като румънски съд е постановил екстрадицията им във Великобритания след приключване на местните съдебни процедури. Братята Тейт отричат всички обвинения, а техните адвокати заявиха, че ще се явят пред британските власти след приключване на делата в Румъния.

