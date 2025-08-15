Британската полиция е иззела депозит от 180 000 паунда, платен от инфлуенсъра Андрю Тейт за суперавтомобил Aston Martin, във връзка с обвинения за неплатени данъци и пране на пари. Сумата, предназначена за модела Aston Martin Valhalla, ще бъде добавена към вече конфискуваните 2,7 млн. паунда от Андрю и брат му Тристан Тейт през декември 2024 г.

Полицията на Девън и Корнуол в Югозападна Англия миналата година спечели дело за изземване на депозита, платен от Тейт през юли 2021 г. от сметка с криптовалута. Братята Тейт не са възразили срещу решението на полицията да конфискува средствата. Половината от тях ще бъдат разпределени за „благотворителни цели“, а останалите – за обществени услуги.

Румънският инфлуенсър Андрю Тейт се замеси в нов скандал

Лондонски съд беше уведомен, че средствата за депозита „са били придобити от укриване на данъци и ДДС, както и от пране на пари“, според изявление на полицията.

В решението по делото за гражданска измама миналата година съдия Пол Голдспринг, който ръководи и последната процедура, заяви, че братята Тейт, популярни с милионите си последователи в социалните мрежи, са „се занимавали дългосрочно с укриване на данъци“.

Андрю Тейт често се хвали онлайн със своята многомилионна колекция от суперавтомобили, която е ключов елемент от образа му, пропагандиращ токсична мъжественост и „култура на hustle“.

Инфлуенсърът Андрю Тейт и брат му са разследвани от прокуратурата във Флорида

В публикация в X по-рано този месец той твърди, че притежава 93 автомобила. След като започва бизнес с уебкамери, Тейт се премества да живее в Румъния и се превръща в риалити звезда във Великобритания, а по-късно използва социалните медии, за да разпространява поляризиращи мнения, включително женомразки и понякога насилствени послания.

Братята Тейт са изправени пред обвинения в трафик на непълнолетни, сексуален контакт с непълнолетно лице и пране на пари в Румъния. Те са обвинени и в изнасилване и нападение в отделни дела във Великобритания, като гражданският процес е насрочен за юни 2026 г. Двамата, които имат британско и американско гражданство, отричат всички обвинения.

Редактор: Станимира Шикова