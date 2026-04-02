Мирното бдение пред болницата в Добрич. Поводът бе смъртта на 4-годишно момиченце в лечебното заведение в края на миналата седмица.

На входа на сградата хората издигнаха плакати “Болката няма глас - ние сме този глас”, "Не обвинявайте семейството, поемете отговорност", “Тя трябваше да живее”.

„Чакаха цяла вечер детето ми да си замине": Говори бащата на момиченцето, починало в болница в Добрич

Бащата на починалото дете Иван Смоков благодари на събралите се за подкрепата и каза, че разчита на справедлив процес. Бдението премина при засилено полицейско присъствие.

Четиригодишното дете беше настанено по спешност за лечение в болничното заведение в град Добрич в събота, а в неделя – 29 март, е починало.

