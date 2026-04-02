Първоначалната оценка на картината е 2 милиона евро
Продават на търг в Париж един от ранните шедьоври на фламандския майстор Петер Паул Рубенс. Първоначалната оценка на картината е 2 милиона евро.
„Битката на амазонките“ е рисувана около 1603–1606 г., когато Рубенс е работил в Италия. Тя изобразява ожесточен сблъсък между амазонки и гръцки войници, като платното е изпълнено с множество фигури, изправени на задни крака коне и вдигнати оръжия.
Давид Нордман - експерт от аукционната къща Ader, която организира продажбата, заяви, че картината е създадена в ранната младост на Рубенс и отразява амбицията и енергията на художника. Негови творби, изобразяващи сцени на битки - рядко се появяват на търгове във Франция, тъй като фламандският майстор е по-известен с произведенията си на религиозна тематика.
Откриха рядка ренесансова рисунка в дървена кутия след 500 години
