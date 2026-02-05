Изключително рядка скица на Рембранд беше продадена за 18 милиона долара на търг на "Сотбис" в Ню Йорк. Така рисунката се превърна е едно от най-скъпите творения на стари майстори, предлагани някога на аукцион.

Според експерта на "Сотбис" Грегъри Рубенщайн „Почиващ млад лъв“ е най-съществената и значима скица на Рембранд, появявала се на търг през последните над 25 години.

До наши дни са останали само шест рисунки на лъвове от нидерландския майстор, като пет се намират в музейни колекции. Творбата изобразява легнал лъв, но явно нащрек, с поглед, фиксиран върху нещо точно извън рамката. Рембранд засилва това напрежение като използва, както експерти го описват, „велика майсторска техника“.

Рембранд бил в началото или средата на тридесетте си години, когато създал творбата, и по това време вече бил утвърден художник в Амстердам. Той рядко рисувал лъвове, а ранните му опити изглеждат по-скоро като плод на въображението.

Приходите от продажбата на скицата ще бъдат дарени на Panthera - благотворителна организация, фокусирана върху опазването на дивите котки.

Редактор: Станимира Шикова