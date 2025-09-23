Кураторка в музея "Райксмузеум" в Амстердам е открила, че кучето в прочутата картина "Нощна стража" на Рембранд ван Рейн е почти идентично копие на това от рисунка на друг нидерландски художник, предаде "Асошиейтед прес".

Ане Лендерс казва, че "почти случайно" е открила, че кучето от творбата на Рембранд наподобява това в рисунка с перо и мастило от 1619 г. на Адриан ван де Вене.

"Не търсех това, беше наистина неочаквано", споделя тя.

Снимка: БТА

Лендерс прави откритието, когато посещава изложба в музей в южната част на Нидерландия и погледът ѝ попада върху картина на куче от Ван де Вене, отпечатана в книга на поета Якоб Катс. Оригиналната рисунка, която се оказва част от впечатляващата колекция на "Райксмузеум", също е била изложена.

"Приликата е толкова голяма, че в първия момент си помислих, че Рембранд е използвал това", казва още кураторката.

Ане Лендерс прави проучване и сравнява кучетата на Ван де Вене и Рембранд, тяхната поза, дори и нашийниците, които носят.

Снимка: БТА

Откритието е най-скорошното от поредица разкрития, направени по време на дългогодишния проект за изследване на известната картина с помощта на съвременни техники.

"Операция "Нощна стража" започна през 2019 г., като реставрацията на прочутата творба вероятно ще продължи с години.

"Човек е склонен да мисли, че след като картината е изучена толкова добре, знаем всичко за нея", каза директорът на музея Тако Дибитс. "Хубавото на великото изкуство обаче е, че винаги можеш да откриеш нещо ново", допълва той.

Снимка: БТА

Според експертите двамата художници са си позволили малко поетична свобода и това им е попречило да изяснят породата на кучето и дали тя е нидерландска или френска. "Никога няма да стигнем до заключение по този въпрос", казва Дибитс.

Редактор: Станимира Шикова