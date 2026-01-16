Рисунка на германския ренесансов художник Ханс Балдунг беше открита след повече от 500 години. Тя е лежала непокътната в дървена кутия, а френска художествена галерия вече потвърди, че творбата е истинско съкровище.

Портретът датира от 1517 г. и е останал в елзаското семейство на изобразената жена - Сузана Пфефингер, от момента на създаването си до днес.

Ренесансовият художник Балдунг е смятан за толкова значим, колкото и своеобразен, припомня ДПА. Той става известен със сцените, показващи падението на човека, с необичайно директните и лишени от идеализация изображения на светци и с драматичните композиции с вещици. Високият олтар на Фрайбургската катедрала в Южна Германия се смята за връхна точка в ранното му творчество.

Балдунг е роден през 1484 или 1485 г. и е работил като художник, чертожник и гравьор на медни плочи. В продължение на няколко години е сътрудничил с великия Албрехт Дюрер в Нюрнберг. Балдунг прекарва по-голямата част от живота си в Страсбург, където умира през 1545 г.

Патрик дьо Байзер от парижката галерия Cabinet de Bayser описва откритието на рисунката като „шок“. „Рисунките на Балдунг са изключително редки“, каза той в сряда, цитиран от ДПА, като уточни, че само няколко от тях се намират в частни колекции.

Семейството се обърнало към него с молба „да разгледа картината, за която не знаели нищо“. Сега творбата ще бъде продадена на търг на 23 март в Beaussant Lefevre & Associes в Париж, като от Cabinet de Bayser оценяват стойността ѝ между 1,5 и 3 милиона евро.

Аукционерът Артур дьо Морас посочва, че семейството е притежавало множество картини в обширния си архив. Няколко десетки от тях, завещани от далечни предци, са били съхранявани в дървена кутия – сред тях и портретът, идентифициран сега като ценно произведение на Ханс Балдунг.

Редактор: Мария Барабашка