Ден след като американският президент Доналд Тръмп определи военната операция срещу Иран като огромен успех, шефът на Пентагона поиска оттеглянето на най-висшия офицер на Сухопътните сили. За отстраняването на началника на Генералния щаб на Сухопътните сили генерал Ранди Джордж съобщи говорител на военното ведомство, но без да посочи причина.

Въпреки че след поемането на поста си Пийт Хегсет отстрани повече от десет висши генерали и адмирали, уволнението на генерал, по време на война, е почти безпрецедентно, отбелязва "Ройтерс". Отстраняването на генерал Джордж става в момент, когато американските въоръжени сили увеличават присъствието си в Близкия изток.

В четвъртък Доналд Тръмп уволни Пам Бонди като министър на правосъдието и главен прокурор на САЩ.

