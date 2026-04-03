Папа Лъв XIV извърши традиционния ритуал по измиване на нозете на 12 свещеници, в навечерието на католическия Великден. Церемонията се състоя в Базиликата „Свети Йоан Латерански“ на Велики четвъртък.

Символичният акт напомня за жеста на Исус Христос и призовава към смирение и грижа за нуждаещите се. Папата подчерта, че в свят, белязан от насилие, хората трябва да бъдат солидарни с потиснатите.

Тази година ритуалът е посветен на подкрепата към католическите свещеници, които често служат в трудни условия и поемат голяма отговорност.

