Папа Лъв XIV посрещна новата 2026 година с призив за мир, като отдели по-специално внимание на страните, в които бушуват конфликти, и семействата, пострадали от насилие, предаде "Асошиейтед прес".

Светият отец отслужи новогодишна литургия в базиликата „Свети Петър“ и след това произнесе специална обедна молитва пред насъбралото се множество на едноименния площад.

"At the dawn of the new year, the Liturgy reminds us that for each of us, every day can be the beginning of a new life, thanks to God’s generous love, his mercy and the response of our freedom. It is beautiful to view the coming year in this way: as… pic.twitter.com/senJi8YU2a — Vatican News (@VaticanNews) January 1, 2026

„Нека всички се молим заедно за мир: първо, сред народите, сполетени от конфликти и страдания, но също и в домовете ни, в семейства, ранени от насилие или болка“, призова папата.

След натоварения коледен сезон Лъв XIV има няколко дни почивка преди празненствата по случай Богоявление на 6 януари. На този ден той официално закрива и Светата година - честване, което се провежда веднъж на четвърт век и привлича милиони поклонници в Рим.

