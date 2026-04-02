Американският президент Доналд Тръмп нареди нови тарифи за определени лекарства, заедно с преразглеждане на митата върху металите, засилвайки търговската си програма една година след началото на търговските войни с почти всички партньори, предаде АФП.

Новите му разпореждания оказват натиск върху фармацевтичните компании да произвеждат повече продукти в САЩ, като отделно се насочват към фирми, които властите обвиняват, че „изкуствено манипулират“ цените на металите.

