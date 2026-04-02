Сериалът „Заветите“ (The Testaments) на Hulu отпразнува премиерата си във Academy Museum of Motion Pictures в Лос Анджелис във вторник вечер, където звездите му преминаха по лилавия килим.

Чейс Инфинити, Ан Дауд и Луси Холидей присъстваха на събитието преди премиерата на сериала на 8 април.

Сериалът е спиноф на "Историята на прислужницата" и представлява продължение, базирано на романа The Testaments на Маргарет Атууд.

Снимка: Getty Images

Сюжетът проследява драматична история на Агнес и Дейзи в Гилеад. Докато се ориентират в позлатените зали на елитното подготвително училище на леля Лидия за бъдещи съпруги – място, където подчинението се налага брутално и винаги с религиозно оправдание – тяхната връзка се превръща в катализатор, който ще преобърне миналото, настоящето и бъдещето.

Снимка: Getty Images

Ан Дауд отново се връща в ролята на леля Лидия - сложен образ, който строго и жестоко следи за спазването на порядките в Гилеад, след което, под въздействието на близките си отношения с част от прислужниците, променя някои свои решения и възгледи. Дауд спечели "Еми" за тази роля, а също така беше номинирана и за "Златен глобус".

Чейс Инфинити спечели сързата на публиката с образа на Уила в "Битка след битка", за който получи номинации за БАФТА и "Златен глобус".

The Testaments е създаден от шоуранъра и изпълнителен продуцент Брус Милър.