Вижте реалните локации на култовия сериал
Антиутопичният свят в „Историята на прислужницата“ - Гилеад, е това, което някога са били Съединените щати. Една теократична нация, в която диктатурата е узаконена с изкривяване на представата за добро и зло, под зоркия поглед и решения на религиозни фундаменталисти. Режим, който ограничава до крайност правата на човека и особено на жените и увтърждава наказанията и престъпленията срещу личността в начин на живот.
Сериалът, създаден по романа на Маргарет Атууд, се превърна в истински културен и обществен феномен, включително и начин за протест точно срещу дискриминацията и налагането на ограничения на демократичните права на жените.
И макар филмът да пресъздава едни неерални Съединени американски щати, истинските локации за снимки на сериала се намират в Канада.
► Кеймбридж, Онтарио
♦ Мостът "Мейн Стрийт" и Презвитерианската църква
Кеймбридж, Онтарио, е ключово място в "Историята на прислужницата“. Няколко сцени са заснети на и около моста "Мейн Стрийт" (Main Street bridge) и Презвитерианската църква.
Мостът се намира в историческия център на бившия град Галт и преминава над река Гранд, която е част от канадското културно наследство. Той е един от четири подобни бетонни моста с арка и тетива, построени по едно и също време, с цел модернизиране на транспортната мрежа в Онтарио след Първата световна война. Останалите три моста са във Ватерло и Каледония. Построен е на мястото на по-стара конструкция. Официално е открит през 1931 г., дължината му е 83 м и има два пешеходни тротоара от двете му страни.
Една от ключовите сцени в сериала е снимана точно тук. Става дума за последния сезон, когато Джун е заловена и заедно с други прислужници трябва да бъде обесена по заповед на командирите. Бунт, под ръководството на Люк и Рита, обаче успява да ги спаси.
♦ Кеймбридж, Онтарио, Канада, паркът "Мил Рейс"
В Кеймбридж се намира парк Мил Рейс (Mill Race Park), разположен до река Гранд. Във филма тук често се разхождат прислужниците. Тук се намира и т.нар. в сериала Стената за наказаните провинените.
► Хамилтън, Онтарио
♦ Баптиската църквата на ул. „Джеймс“ , Хамилтън, Канада
Църквата (James Street Baptist Church) е разрушена през 2014 г. заради промяна на собествеността. Останките се виждат и в сериала.
♦ LIUNA Station
Станция Лиуна е банкетен и конгресен център в центъра на Хамилтън. Сградата е открита през 1931 г. като товарна жп гара в Хамилтън.
Тя също е част от локациите във филма на "Марвел" - Х-Man. Тук са заснети кадрите с големите бели криле, под които стоят Джун, Фред и Серина.
♦ Къщата на Фред Уотърфорд и Серина Джой е реална сграда и се намира точно в Хамилтън.
► Оуквил, Онтарио
♦ Coronation Park, Онтарио. Едни от най-силните сцени на събиране всички прислужници са заснети точно тук.
► Именията в Онтарио
♦ Домът на командир Лорънс всъщност е викторианска къща в Сейнт Джордж, Онтарио - изключитлено красива сграда с червени тухли и спуснати покриви.
♦ Още едно красиво имение се намира в Норт Дъмфрис, Онтарио. Това е домът на командир Макензи, в който Джун се среща с дъщеря си.
► Торонто
Немалка част от сериала е заснет на различни места в Торонто. Сред улиците и локациите, станали "дом" на сериала са:
♦ Пазарът St. Lawrence. Тук е заснет моментът, в който Джун и част от мартите правят поредния план срещу Гилеад.
♦ Parkwood Estate - локация, която е позната и от филми като "Били Мадисън" и Х-men.
♦ Университетcj в Торонто. Сцените, които се развиват във външната част на Червения център - Центъра за превъзпитание, са заснети в различни части на колежа „Уайклиф“.
♦ City Hall e седалището на общинското управление на Торонто. Това е една от най-отличителните забележителности на града. Тук са заснети и някои от сцените в сериала.
♦ Мостът „Старата мелница“. Друго място от филма е ключовата сцена, в която Джун спасява Джанин и нейното бебе. Действието се развива на този мост, който се намира над река Хъмбър, в парк „Етиен Брюл“ в града.
♦ Пищното имение на командир Пътнам също е реална сграда и се намира в Торонто.
♦ Англиканската църквата St. Aidan е превърната в мястото за обучаване и измъчване на прислужниците.
♦ Allan Gardens в Торонто е дом на няколко сцени в сериала.
♦ Църквата St. Paul, в която се състои сватбата на Серина. Построена e през 1913 г., това е най-голямата църква в града, която също така впечатлява и с великолепната си готическа архитектура.
♦ Домът на майката на Серена е заснет на брега на Торонто
► Вашингтон, САЩ
Eдин от най-зрелищните моменти в "Историята на прислужницата" е заснет на Монумента във Вашингтон. Той обаче е заменен визуално с масивен кръст, намиращ се в столицатана Гилеад.
Продукцията успява да привлече около сто статисти, облечени в червени наметала, а останалата част добавя дигитално.
Статуята на Ейбрахам Линкълн пред Линкълн Мемориал в столицата пък е представена с взривена горната си половина.
► Сред другите локации са:
- Металният мост на границата е историческият мост Конестого, построен през 1886 г.
- Старото кметство в Нюмаркет, Онтарио
- Библиотеката Gore Meadows Branch
- Fort York Visitor Centre - където се развива действието в Центъра на Международния трибунал за военни престъпления
- Mississauga Civic Centre, Торонто
- Casa Loma, Торонто - на това място е заснето тангото между Серина и Фред
- Metro Toronto Convention Centre
- The Carlu, Торонто
- Vaughan City Hall, Онтарио
- Automotive Building, Торонто
► Къде е заснет Нов Витлеем?
Паралената на Гиелад страна - Нов Витлеем, която Лорънс и Серина създават, мечтаейки да реформират тираничната държавата, е заснета на Crystal Beach, на брега на езерото Ери. Тук се намира и къщата на Ник, която е реална сграда.
"Историята на прислужната" приключи, но сериалът остават отпечатък с посланията, които носят, героите, които грабват сърцата на зрителите и красивите сцени. И ако все пак искате да се разходите по улиците на Гилеад - можете да го направите, като посетите онези места, на които е заснет култовият сериал по романа на Маргарет Атууд.
