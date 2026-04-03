Върховният лидер аятолах Али Хаменей беше убит от първите изстрели на войната в Иран. След това беше убит и Али Лариджани - секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на страната. Той беше считан за една от най-влиятелните фигури в ислямската република.

След като толкова много фигури от висшето ръководство бяха елиминирани, кой управлява Иран сега? Associated Press предлага поглед върху властовата структура на страната.

Кои са убитите ключови фигури от държавното ръководство на Иран?

Наследникът на Хаменей

Властта в Иран принадлежи на Върховния лидер, който заема поста от създаването на Ислямската република през 1979 г.

След смъртта на Али Хаменей 56-годишният му син Моджтаба беше назначен да го замести като нов върховен лидер на Иран. Той не е забелязван на публично място откакто въздушен удар уби 86-годишния му баща на 28 февруари тази година.

Духовникът отдавна се смяташе за кандидат за поста, въпреки че никога не е бил избиран или назначаван на правителствена длъжност. Моджтаба поддържа тесни връзки с Революционната гвардия на страната. Счита се, че неговите възгледи са дори по-твърди от тези на баща му. Официално той вече е начело на иранските въоръжени сили и всяко решение относно ядрената програма на страната е в неговите ръце.

Наистина ли той управлява Иран?

Израел твърди, че ръководството на Иран е в хаос. „Не съм сигурен кой управлява Иран в момента“, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху по време на пресконференция. „Новият аятолах Моджтаба все още не се е показал. Виждали ли сте го? Ние не сме и не можем да гарантираме какво точно се случва там“, добави министър-председателят.

Съпругата на Моджтаба Хаменей - Захра Хадад Адел, също беше убита при израелския удар, който отне живота на баща му. Американски и израелски официални лица предполагат, че той е бил ранен при същата атака. „Структурите на командването и контрола в Иран са в пълен хаос“, заяви Нетаняху.

Бурчу Озчелик, който е старши научен сътрудник по въпросите на сигурността в Близкия изток, посочи, че елиминирането на толкова много от най-висшите лидери на Иран ще промени неговата теокрация. От друга страна промяната може да бъде постепенна. „Лидерството има значение, а загубата на ключови лица, вземащи решения в областта на политиката, разузнаването, вътрешната сигурност и армията, ще има трансформиращи последствия“, каза Озчелик.

„Фиксирането върху терминологията „срив на режима“ замъглява факта, че режимът вече се променя“ поради ударите срещу страната и убийството на високопоставени лидери. Но пълното въздействие на войната върху страната може да отнеме време, за да се прояви, обясни Озчелик. „Трябва да сме подготвени за промяна, която може да отнеме години, а не седмици или месеци“, добави той.

Революционната гвардия

Според много анализатори истинската власт в момента е в ръцете на прословутата иранска полувоенна организация - Ислямската революционна гвардия. „Революционната гвардия е държавата“, заяви директорът на проекта за Иран в Международната кризисна група Али Ваез. Той обясни, че преди войната гражданското ръководство на страната е било напълно подчинено на върховния лидер, докато гвардията е била втората по сила структура в Иран. Според Ваез след смъртта на Али Хаманей именно Революционната гвардия управлява страната, тъй като синът му не се ползва със същата власт.

Гвардията възниква в резултат на Ислямската революция от 1979 г. Нейната цел е да защитава управляваното от шиитски духовници правителство на страната. По-късно тя е легитимирана в конституцията и действа успоредно с редовните въоръжени сили на Иран.

Частта „Ал - Кудс“ от Гвардията е ключова за създаването на това, което Иран описва като своя „Ос на съпротивата“ срещу Израел и Съединените щати. Тя подкрепя вече бившия президент на Сирия Башар Асад, ливанската военизирана групировка „Хизбула“, хутските бунтовници в Йемен и други въоръжени групи в региона.

Независимата войска

В началото на войната иранският външен министър Абас Арагчи намекна, че военните части на страната действат независимо от контрола на централното правителство. „Нашите военни части всъщност са независими и донякъде изолирани. Те действат въз основа на общи инструкции, дадени им предварително“, заяви Арагчи в интервю за „Ал Джазира“ на 1 март.

Притиснат да коментира атаките на Техеран срещу други държави от Персийския залив, като например Оман, който беше посредник на Иран в последните ядрени преговори със САЩ, той каза: „Това, което се случи в Оман, не беше наш избор. Вече сме казали на нашата армия, на въоръжените сили да бъдат внимателни при избора на целите“.

„Множество нива на ръководство“

Възможността за израелска или американска атака срещу Иран отдавна е била предвидена. Ислямската република го е имала предвид в своето планиране, изготвяйки множество планове за извънредни ситуации, каза Ваез. „Мисля, че грешката на САЩ и Израел е, че в крайна сметка повярваха на собствената си реторика, че Иран е подобен на терористична организация, че обезглавяването на режима или премахването на един или два слоя от политическата елита ще доведе до парализа и колапс“, каза директорът на проекта за Иран в Международната кризисна група. „Докогато Иран е държава, ще има многослойно ръководство“, твърди Али Ваез.

Дори и всички висши генерали да бъдат елиминирани, каза той, другите, които са по-ниско в йерархията, могат да продължат оттам, където са спрели техните началници. „Надеждата, че този режим ще се срине, ако бъдат отстранени няколко десетки висши лидери, според мен е нищо друго, освен илюзия“, заключи Ваез.

