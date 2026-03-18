Министърът на отбраната на Израел - Израел Кац, заяви в сряда, че иранският министър на разузнаването Есмаил Хатиб е „ликвидиран“ при нападение през нощта.

До момента няма потвърждение от Иран относно съобщената смърт.

Кац добави, че той и израелският премиер Бенямин Нетаняху са упълномощили армията да убива всеки друг високопоставен ирански служител, който бъде цел на атака, без да е необходимо допълнително одобрение.

Техеран потвърди смъртта на лидера на иранските сили за сигурност Али Лариджани

Междувременно Иран обеща отмъщение, докато подготвя погребението на шефа на службите за сигурност Али Лариджани, като изстреля вълна от ракети срещу Израел. В същото време страната съобщи за нови удари на израелско-американски сили по територията на Ислямската република.

Али Лариджани е най-известната фигура от Иран, убита от началото на военните действия на Израел и САЩ срещу страната на 28 февруари. Тогава при серия от удари беше ликвидиран и върховният лидер аятолах Али Хаменей, което предизвика ескалация в региона.

Израел: Убити са двама ирански разузнавателни ръководители

Според иранските агенции „Фарс“ и „Тасним“ погребенията на Лариджани и на друга влиятелна фигура - Голамреза Солеймани, шеф на паравоенната сила „Басидж“, са насрочени за днес в Техеран. Все пак не е ясно дали церемониите ще се проведат, тъй като погребението на аятолаха беше отложено за неопределено време.