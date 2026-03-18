Иран потвърди смъртта на Али Лариджани - един от най-влиятелните ръководители на Ислямската република. Израел беше обявил, че лидерът на Върховния съвет за национална сигурност е бил ликвидиран при удар през нощта срещу вторник.

Иран потвърди смъртта и на командира на паравоенните сили "Басидж" и се закани да отмъсти с решителни ответни мерки.

През изминалите часове ракетна атака с касетъчни боеприпаси срещу Тел Авив взе най-малко две жертви. Междувременно дрон атакува отново американското посолство в Багдад.

Израелската армия пък продължава да нанася удари по цели на "Хизбула" в Ливан. Властите съобщават за най-малко шестима загинали и десетки ранени при два удара в централната част на Бейрут.

Саудитска Арабия и Кувейт също съобщават за атаки с дронове и ракети, а въоръжените сили на САЩ са ударили укрепени ирански ракетни бази в близост до Ормузкия проток.

