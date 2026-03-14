Израелската армия съобщи, че е ликвидирала двама висши ирански разузнавателни служители при удар в Техеран, само няколко дни след като те замениха бившия ръководител на дирекцията, убит на 28 февруари, предаде АФП.

Източниците от Израел идентифицират двамата като Абдолах Джалали-Насаб и Амир Шариат, които заемали висши позиции в разузнавателната дирекция на Кхатам ал-Анбия – централното командване на иранската военна операция. Според израелската армия двамата са били убити на 13 март. Те са наследили Салех Асади, ръководител на разузнавателния отдел на Кхатам ал-Анбия, след като той беше убит в първия ден на военните действия.

50 израелски самолета бомбардираха бункер на Али Хаменей в Техеран

„След елиминирането на ръководителя на Разузнавателната дирекция, Салех Асади, по време на началния удар на операцията „Ревящият лъв“, Джалали и Шариат бяха назначени да го заменят“, съобщи армията. „Двамата бяха близки до ръководството на иранския терористичен режим“, се добавя в изявлението, като се уточнява, че разузнавателният клон на Кхатам ал-Анбия отговаря за анализа на информацията. „Разузнаването се представя на висшите служители в иранската система за сигурност по време на редовни оценъчни заседания, въз основа на които се води войната срещу държавата Израел“, се посочва още.

Израелската армия отбелязва, че няколко висши ирански служители са били убити в първоначалната вълна от удари, извършени съвместно със САЩ на 28 февруари, включително и върховният лидер Али Хаменей.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева