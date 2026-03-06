Израел обяви нов етап с "допълнителни изненадващи ходове" на военната кампания срещу Иран. 50 израелски бойни самолета са хвърлили 100 бомби по бункер на убития аятолах Али Хаменей в Техеран. По данни на израелската армия съоръжението било огромно, помещавало се под няколко улици и имало множество входове. Новината за засилените удари съвпада с изявленията на американския военен министър.

САЩ: Огневата мощ срещу Иран ще се засили драматично

"Досега нищо не сте видели. Количеството бойна мощ, което все още е налично и предстои да бъде насочено към Иран, е многократно по-голямо от това досега", каза Пийт Хегсет.

Израелската армия също обяви, че е извършила мащабни удари срещу Бейрут. Хиляди жители на ливанската столица започнаха да бягат, след като военните им наредиха да напуснат домовете си. Огромни колони от автомобили се извиха в южната част на града, контролиран от групировката Хизбула.

Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да има споразумение с Иран, освен "безусловна капитулация".

"Всеки час унищожаваме все повече от ракетите и дроновете на Иран по начин, който никой не е смятал за възможен. Веднага щом изстрелят ракета, в рамките на четири минути, установка е ударена. Не знаят какво им се случва. Техният флот вече го няма. 24 кораба за три дни. Това са много кораби. Техните противовъздушни оръжия са унищожени. Нямат военновъздушни сили. Нямат противовъздушна отбрана", каза Тръмп.

Азербайджан изтегля дипломатите си от Иран от съображения за сигурността им. Това става само ден след като четири ирански дрона преминаха границата и удариха летище в ексклава Накчиван.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова