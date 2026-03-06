Огневата мощ срещу Иран ще се засили драматично. Това заявиха САЩ в четвъртък срещу петък. Изявлението на министъра на войната съвпадна с това на Израел. Тяхната армия каза, че започвала нова фаза на кампанията. Не е ясно какво точно означават тези изказвания.

САЩ и Израел изразиха готовност да продължат ударите колкото е необходимо и твърдят, че нямат недостиг на боеприпаси.

Междувременно Катар обяви, че са отразили ирански удар срещу американска база на тяхна територия, а САЩ изпразниха изцяло посолството си в Кувейт, като дадоха заповед на служителите да унищожат ключовото оборудване и документи.

Иран: Поразен е американският самолетоносач „Ейбрахам Линкълн"

„Досега нищо не сте видели. Количеството бойна мощ, което все още е налично и все още предстои да пристигне и да бъде насочено към Иран, е многократно по-голямо от това досега”, заяви министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет.

„Всеки час унищожаваме все повече от ракетите и дронове на Иран по начин, който никой не е смятал за възможен. Веднага щом изстрелят ракета, в рамките на четири минути установката е ударена. Не знаят какво им се случва. Техният флот вече го няма. 24 кораба за три дни. Това са много кораби. Техните противовъздушни оръжия са унищожени. Нямат военновъздушни сили. Нямат противовъздушна отбрана”, заяви американският президент Доналд Тръмп.