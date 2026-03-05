Иранската държавна телевизия съобщи, че дронове, изстреляни от Революционната гвардия - идеологическото крило на въоръжените сили на Ислямската република - са поразили самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“, предаде АФП.

Телевизията не предостави никакви подробности относно твърдението. Революционната гвардия и преди е заявявала, че е нанасяла удари на американския самолетоносач, но тогава Пентагонът заяви, че „изстреляните ракети дори не са се доближили“.

