Корабът от американския боен флот през последните дни беше в базата "Суда" на остров Крит
Американският кораб "Джералд Форд" (USS Gerald R Ford), най-големият самолетоносач в света, напусна военноморската база на НАТО "Суда" на гръцкия остров Крит и се отправи към Близкия изток. Това става в момент, когато САЩ струпват военни сили на фона на напрежение с Иран, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".
Захранваният с ядрено гориво самолетоносач прекара четири дни в базата Суда, където презареди, преди да потегли за Източното Средиземноморие. Очаква се да достигне Израел в рамките на 24 часа, отбелязва изданието.
Най-големият самолетоносач на САЩ пристигна в Карибско море заради военната операция край Венецуела
Според "Катимерини" предстои "Джералд Форд" да се присъдени към американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" (USS Abraham Lincoln) и ескортиращите го съдове, които пристигнаха в Близкия изток миналия месец.
"Джералд Форд" е най-новият и най-модерният самолетоносач в американския боен флот. Той има дължина от 333 метра, ширина от 78 метра, водоизместване от 100 хиляди тона и максимална скорост от 30 възела. Екипажът му се състои от близо 4500 души.Редактор: Станимира Шикова
