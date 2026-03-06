Американският президент Доналд Тръмп заяви, Техеран се е обърнал към Вашингтон за сключване на споразумение, предаде „Ройтерс”.

„Те се обаждат и питат как да сключим сделка. Казах им, че леко са закъснели”, заяви Тръмп по време на събитие в Белия дом. Той допълни, че ракетният и безпилотен капацитет на Техеран се разбива и „ техният флот е изчезнал - 24 кораба за три дни”.

„Също така призоваваме иранските дипломати по света да поискат убежище и да ни помогнат да оформим нов и по-добър Иран”, заяви Тръмп.

Същевременно американският държавен глава каза, че първо иска да приключи войната в Иран, но след това „ще бъде само въпрос на време, преди много невероятни хора да се върнат в Куба”. Според него Хавана „много иска да сключи сделка”.

Редактор: Ина Григорова