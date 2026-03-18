От 28 февруари ударите на САЩ и Израел срещу Иран са отнели живота на няколко висши политически и военни фигури, нанасяйки удар по сърцевината на ръководните структури на Ислямската република в една война, която се разпространи в Близкия изток, нарушавайки енергийните пазари и морските маршрути.

Атаките, започнати в разгара на ядрените преговори между Вашингтон и Техеран, водени с посредничеството на Оман, са най-значителното нападение срещу Иран от десетилетия насам, след дълготраен непряк конфликт и 12-дневната война от юни 2025 г.

Кои са убитите досега ключови фигури от държавното ръководство на Иран?

Аятолах Али Хаменей, върховният лидер на Иран от 1989 г., който управляваше с желязна хватка Ислямската република, като същевременно засили враждебното отношение на режима към САЩ и Израел, беше убит на 86-годишна възраст при американо-израелски въздушен удар в Техеран на 28 февруари. Неговото управление, продължило повече от три десетилетия, бе белязано от консолидиране на властта чрез апарата за сигурност и разширяването на регионалното влияние на Иран, въпреки че напрежението около ядрената програма на Техеран многократно доведе страната до конфронтация с Запада.

Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност и влиятелен политик, беше убит на 67-годишна възраст при американско-израелски въздушен удар в района Пардис в Техеран на 17 март, заедно със сина му и един от заместниците му, съобщиха иранските медии. Бивш командир от Революционната гвардия и преговарящ по ядрените въпроси, който установи добри отношения със западните преговарящи, Лариджани беше също така близък съветник на убития върховен лидер и изигра важна роля в оформянето на иранската политика в областта на сигурността и външните отношения.

Али Шамхани, близък съветник на Хаменей и ключова фигура в изготвянето на политиката на Иран в областта на сигурността и ядрената енергетика, беше убит при американо-израелски удари по Техеран на 28 февруари. Бивш министър на отбраната и дългогодишен служител в сферата на сигурността, наскоро той възвърна централната си роля във вземането на решения по време на война, след като оцеля при атака срещу дома му по време на 12-дневната война между Израел и Иран през 2025 г..

ВИСШИ ВОЕННИ КОМАНДИРИ

Мохамад Пакпур, главнокомандващ на Корпуса на гвардейците на Ислямката революция (КГИР) – най-мощната военна сила в Иран - беше убит при ударите на 28 февруари в Техеран, съобщиха иранските държавни медии. Като ветеран от КГИР, той се издигна в йерархията, за да оглави Революционната гвардия, след като предшественикът му Хосеин Салами беше убит по време на 12-дневната война през юни миналата година.

Азиз Насирзаде, министър на отбраната на Иран и офицер от кариерата от военновъздушните сили беше убит при същата вълна от удари, насочени срещу висшето ръководство в Техеран на 28 февруари, посочват източници. Бивш командир от военновъздушните сили и заместник-началник на щаба на въоръжените сили, той е играл ключова роля във военното планиране и отбранителната политика.

Абдолрахим Мусави, началник на Генералния щаб на иранските въоръжени сили, също беше убит на 28 февруари. Според ирански медии той е загинал по време на среща на висшето ръководство в Техеран, когато мястото, на което тя се е провеждала, е било поразено при ударите. Той отговаряше за координацията на иранските родове войски и за надзора над конвенционалните сили.

Голамреза Солеймани, командир на иранските паравоенни сили "Басидж", беше убит при американско-израелски удари на 17 март, посочват иранските държавни медии. Като висш офицер от Революционната гвардия той е ръководел силите, които са от централно значение за вътрешната сигурност и за налагането на държавната власт.

Освен посочените лица, според различни информации са убити много висши командири от КГИР и от армията, както и служители на разузнаването, по-специално по време на първоначалната атака на 28 февруари.

