Началникът на Генералния щаб на иранските въоръжени сили Абдолрахим Мусави бе убит заедно с други висши генерали при ударите на САЩ и Израел срещу страната. Новината бе потвърдена от иранската държавна телевизия.

Медията посочи името на Мусави заедно с тези на министъра на отбраната Азиз Насирзаде, шефа на Революционната гвардия Мохамад Пакпур и председателя на Съвета за отбрана Али Шамхани сред загиналите по време на атаките на 28 февруари.

Убити са членове на семейството на аятолах Али Хаменей

Държавната телевизия уточни, че висшите военни са били убити „по време на заседание на Съвета за отбрана”. Очаква се имената на останалите жертви да бъдат обявени на по-късен етап.

Редактор: Мария Барабашка