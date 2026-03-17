Ръководителят на Висшия съвет по сигурността на Иран Али Лариджани е бил уби при израелски удар в нощта срещу вторник, съобщава Associated Press.

Името на Лариджани нашумя през последните седмици, след като аятолах Али Хаменей го определи за свой наследник, в случай че бъде извършено покушение срещу самия него. Твърди се, че Ларинджани е човекът, формиращ ядрената политика на Иран. 67-годишният високопоставен служител е бил ръководител на държавната телевизионна и радиомрежа в продължение на 10 години. През 2004 г. се оттегля от този пост, за да стане съветник по сигурността на Хаменей.

Година по-късно е назначен за секретар на Върховния национален съвет по сигурността - орган, който подпомага изготвянето на ядрени и други политики, като окончателното решение по всички въпроси принадлежи на върховния лидер.

При атаката тази нощ е убит и командирът на паравоенната организация "Базидж" - Голамреза Солеймани. Той заема поста от шест години насам.

"Басидж" е паравоенна доброволческа милиция в рамките на Корпуса на стражите на ислямската революция.

Медии съобщават и за друг удар, извършен преди няколко дни, който бил насочен към лидера на Палестинския ислямистки джихад Акрам ал-Аджури и други високопоставени членове на организацията.

