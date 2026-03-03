Израелската армия обяви, че при въздушни удари в Техеран e ликвидирала командира на ливанския корпус на елитните ирански сили „Кудс“ Дауд Али Задех, предаде "Ройтерс".

Въоръжените сили на Израел също така заявиха, че са нанесли удар по комплекс в Иран, който според тях е бил използван за разработване на „необходимите способности” за ядрени оръжия, без да предостави доказателства за това твърдение.

Тръмп спира всякаква търговия с Испания заради отказ да съдейства за удари срещу Иран

Късно тази вечер израелските военни съобщиха още, че са засекли няколко ракети, преминаващи от Ливан към централната и северната част на Израел. Според армията по-голямата част от ракетите са били прехванати от противовъздушната отбрана, а една от тях е паднала в открит ненаселен район.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петрова