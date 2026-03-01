Една от най-влиятелните фигури в Иран се закани да „прободе“ Америка в сърцето след атаките, при които беше убит върховният лидер аятолах Али Хаменей.

„Американците прободоха иранския народ в сърцето и ние ще ги прободем в тяхното“, заяви Али Лариджани, който е секретар на Висшия съвет за национална сигурност.

Той обеща по-нататъшни ответни действия срещу САЩ и Израел, като заяви, че реакцията на иранските въоръжени сили ще бъде много по-силна. „Те трябва да знаят, че не могат просто да ударят и да избягат“, допълни Лариджани.

Тръмп съобщи, че аятолах Али Хаменей е мъртъв. Държавните медии в Техеран потвърдиха

Той е висш лидер, който често взема важни решения в Иран и беше ключов съветник на Хаменей.

Лариджани заяви, че скоро ще бъде въведена временна структура на управление, съставена от президента и ръководителя на съдебната власт и добави, че Иран е уверил лидерите в региона, че не търси война с тях, но ще продължи да нанася удари по американски бази в страните от Близкия изток.

Ирански медии вече написаха, че управленският съвет ще включва действащия президент Масуд Пезешкиан, председателя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени - Еджеи и член на Съвета на пазителите, избран от Съвета за целесъобразност – орган, който консултира върховния лидер и разрешава спорове с парламента.

„Трябва веднъж завинаги да стане ясно, че американците не могат да тормозят иранската нация. Целта на САЩ и Израел е Иран да се разпадне и да бъде разграбена. Последствията ще бъдат сурови, ако се предприемат нови действия“, заяви той.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова