Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не знае дали новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей все още е жив. Тръмп добави, че Вашингтон не е сигурен с кого може да преговаря в Техеран.

„Не знаем дали е мъртъв, или не”, каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

Иран потвърди: Новият върховен лидер Моджтаба Хаменей е здрав и изпълнява задълженията си

„Много хора казват, че е тежко обезобразен. Казват, че е загубил единия си крак и че е много тежко ранен. Други твърдят, че е мъртъв. Никой не казва, че е на 100 процента здрав. Знаете, че той не е говорил отдавна. Не знаем с кого имаме работа в Иран”, добави Тръмп. „Не знаем кой е техният лидер”.

Републиканецът заяви, че очаква Великобритания и Франция да помогнат за защитата на корабоплаването в Ормузкия проток по време на войната срещу Иран. Тръмп уточни, че е разговарял с френския си колега Еманюел Макрон по темата и че отговорът му е бил „осем от десет - не перфектен, но добър”.

„Мисля, че той ще помогне”, каза президентът, като добави, че вярва, че и Великобритания ще се включи в мисията в Ормузкия проток.

Доналд Тръмп съобщи още, че от началото на военните действия американските сили са ударили над 7000 цели в Иран, „предимно търговски и военни обекти”. По негови думи САЩ са постигнали 90% намаление на изстрелванията на балистични ракети и 95% намаление на атаките с дронове.

„Ракетите сега идват на малки серии, защото не им останаха много”, добави той. Тръмп подчерта, че американската авиация е атакувала ключови заводи за производство на оръжия. По думите му над 100 ирански военноморски кораба са били потопени или унищожени само през последната седмица и половина.

Редактор: Мария Барабашка