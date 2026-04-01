Полша въвежда таван на цените на горивата в опит да ограничи удара върху потребителите заради поскъпването на петрола на световните пазари. Мярката идва на фона на конфликта в Близкия изток, който доведе до сериозни сътресения в доставките и рязък скок на цените. Властите във Варшава не само ограничават цените на колонките, но и намаляват ДДС и акцизите, за да поевтинеят горивата за гражданите. Литър бензин А95 не може да струва повече от 1,44 евро, а стандартният дизел - 1,77 евро. Ще успеят ли тези мерки да овладеят ценовия шок?

"На 31 март беше въведен новият пакет от мерки. Той включва понижаването на ДДС от 23 на 8%, намаляване на акциза и въвеждане на максимална дневна цена на дребно, като тарифите всеки месец ще бъдат публикувани в полския държавен вестник от Министерството на финансите", каза в ефира на "Здравей, България" журналистът, работещ в Полша Недко Георгиев.

"Президентът Карол Навроцки го подписа буквално във въздуха, пътувайки към САЩ на 27 март. Цената на горивата падна средно около 50-70 евроцента на литър. Има много строги санкции за бензиностанции, които се опитват да заобиколят този механизъм. Глобите са от порядъка на 230 хиляди евро", каза журналистът.

"Интересното е, че министърът на финансите обяви, че Полша ще губи около 2 млрд. полски злоти на месец заради по-ниските ДДС и акцизи. Имаше доста критики към мерките, особено от страна на крайнодясната опозиция. Подобни похвати се използваха и по времето на COVID кризата и се отнасяха до хранителните стоки. И в момента се обсъжда възможността да се намалят цените на храните чрез понижение или временно премахване на ДДС", каза още Георгиев.

Редактор: Ивета Костадинова