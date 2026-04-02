Външният министър на Великобритания Ивет Купър отказа да коментира дали САЩ все още са съюзник, като заяви, че Обединеното кралство и други държави ще използват „всяка възможна мярка“ за повторно отваряне на критично важния Ормузки проток.

Тя говори след обсъждане с партньори на възможни санкции срещу Иран, ако водният път, жизненоважен за световните доставки на петрол, остане блокиран. Купър ръководи среща с участието на над 40 държави, посветена на „безразсъдните“ ирански атаки по важния морски коридор, където около 2 000 плавателни съда остават блокирани.

Външният министър обсъди с колеги от над 30 държави корабоплаването в Ормузкия проток

В изявление след виртуалната среща тя предупреди, че затварянето на пролива е „пряка заплаха за глобалното благосъстояние“ и че Иран се опитва да държи световната икономика като заложник. Групата призова за незабавно и безусловно повторно отваряне на пролива и обсъди възможни санкции срещу Иран, ако блокадата продължи. Купър подчерта, че решенията на правителството се вземат в „национален интерес на Великобритания“, без да се влияят от приоритетите на САЩ или други държави.

По време на срещата тя отбеляза, че над 25 атаки са извършени срещу кораби в пролива, като около 20 000 моряци на около 2 000 кораба остават блокирани. Следващата среща на военни плановици ще обсъди как да се осигури безопасността на корабоплаването в дългосрочен план, включително премахване на мини, поставени от Техеран.

Редактор: Никола Тунев