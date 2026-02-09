-
След като влязохме в еврозоната, от НСИ обявиха данни за финансовото ни състояние. Минималната работна заплата в България е най-ниска сред страните от Европейския съюз. Въпреки повишаването ѝ всяка година тя остава най-ниската за региона. о-ниска е дори отколкото в Турция, Албания и Сърбия. Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” писателката и музикант Гери Турийска, политикът и дипломат Меглена Плугчиева и актьорът Георги Златарев.
Втората тема, която обсъдиха събеседниците в предаването – новата песен на братя Аргирови и Христо Стоичков.
