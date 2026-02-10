На „Дондуков“ 2 се проведоха финалните срещи от кръга консултации при президента Илияна Йотова за съставяне на правителство. В последния ден от разговорите държавният глава се срещна с представители на политическите формации АПС, „Меч“ и „Величие“. Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” политикът и дипломат Меглена Плугчиева, творецът Гери Турийска и актьорът Георги Златарев.

Втората тема, която обсъдиха събеседниците в студиото - България продължава да бъде сред най-проядените от корупция държави в Европа. Според доклада на международната организация „Трансперънси Интернешънъл”, страната ни пропада до едва 40 от 100 възможни точки. Този резултат отрежда на България най-ниската позиция сред държавите в Европейския съюз. Антирекордът се определя като отражение на неефективни мерки и дългогодишни „фасадни” усилия, докато реалната борба с корупцията остава предимно в полето на лозунгите.

