-
„Чия е Гренландия“ в „Темата на NOVA”
-
„На кафе“ с Михаела Маринова, Луиза Григорова-Макариев и психотерапевта Димитрина Митрева
-
Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“
-
Очарователна френскa вечеря с аромат на рози от Алекс Гърдева в „Черешката на тортата“
-
Скандалджиеви срещу Маркови в "Семейни войни"
-
Късметлийска игра в "Сделка или не"
Коментар на Мина Христова, Георги Златарев и Аркади Шарков
В студиото на „Пресечна точка” в последния разботен ден от седмицата гостуват социалният антрополог Мина Христова, актьорът Георги Златарев и здравният икономист Аркади Шарков.
Първата тема, която обсъдиха, беше поитическата буря, разразила се заради случая "Петрохан". След това гостите обсъдиха и започналата в Мюнхен 62-ра Международна конференция по сигурността.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни