Снимка: iStock
-
Джеси Бъкли разкри: Мой бивш избра котката си пред мен
-
Сеул се готви за безплатен концерт на BTS, очакват се четвърт милион фенове (ВИДЕО)
-
Жителите на Одеса посрещат изгрева под звуците на пиано (ВИДЕО)
-
„Новите известни”: Докторът от Tik Tok (ВИДЕО)
-
Уникален феномен: Започна необикновеното пътешествие на планинските жаби край Ботевград (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Хиляди празнуваха фестивала "Ранг Панчами" в Индия
Конан О’Брайън ще води церемонията
Червеният килим за 98-мата ежегодна церемония по връчването на наградите Оскар беше разпънат.
Подготовката за пищното събитие вече е в ход. Водещ ще бъде Конан О Брайън, който заедно с членове на екипа разпъна килима пред Dolby Theatre в Лос Анжелис.
За поредна година NOVA Broadcasting Group е ексклузивен партньор на наградите. Специалното студио „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ ще проследи церемонията в нощта на 15 срещу 16 март на живо по KINO NOVA.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни