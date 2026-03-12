Червеният килим за 98-мата ежегодна церемония по връчването на наградите Оскар беше разпънат.

Подготовката за пищното събитие вече е в ход. Водещ ще бъде Конан О Брайън , който заедно с членове на екипа разпъна килима пред Dolby Theatre в Лос Анжелис.

За поредна година NOVA Broadcasting Group е ексклузивен партньор на наградите. Специалното студио „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ ще проследи церемонията в нощта на 15 срещу 16 март на живо по KINO NOVA.

Редактор: Дарина Методиева