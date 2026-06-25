Ярки цветове, експресивни форми, усещане за движение, жизненост и оптимизъм. Всичко това е пресъздадено в платната на художника Александър Панайотов, който представя новата си изложба „Докосване”. Тя е подредена в Културния дом на „Красно село”.

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„Продължавам да търся себе си и да се изразявам чрез творчеството си. Надявам се това да вдъхновява и онези, които харесват творчеството ми”, разказа художникът Александър Панайотов.

„Както и ние, хората, сме различни, но си взаимодействаме и заедно изграждаме обществото, по същия начин цветовете в една картина създават у нас различни усещания. Различни хора ми споделят различни неща – че виждат в тях свои спомени, образи, послания и идеи, които предизвикват различни чувства и ги вдъхновяват”, разказа художникът.