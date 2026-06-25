Шофьор на 20-годишна възраст е причинил катастрофа с три автомобила на регулирано кръстовище в Разград, след като е преминал на червен сигнал на светофарната уредба, съобщиха от полицията, цитирани от кореспондента на БТА в Разград Садет Кърова.

Инцидентът е станал на кръстовището между бул. „Княз Борис“ и ул. „Васил Левски“. Лек автомобил с варненска регистрация, управляван от 20-годишния мъж от Разград, не е спрял на червен светофар и се е ударил в друга кола, която се е движела според правилата на пътя. Заради удара автомобилите се отклонили и ударили трета кола, която изчаквала на червен светофар.

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Снимка: АП, БТА

Пострадал е шофьорът на първата ударена кола - 63-годишен мъж от село Пороище.Той е настанен в болница за лечение на получените фрактури.

Пробите на шофьорите за употреба на алкохол са отрицателни. Младият мъж, причинил катастрофата, притежава свидетелство за управление от около две години. Взети са му кръвни проби за химичен анализ за наличие на наркотични вещества. Тъй като при произшествието е причинена средна телесна повреда, по случая ще бъде образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петрова