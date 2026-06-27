За повече от час кръговото до Летище Бургас беше блокирано от недоволни жители на квартал „Сарафово”. Мирният протест е срещу проточил се ремонт на централна улица, който усложнява движението.

Хората не одобряват и проекта за новата инфраструктура, който изсичал съществуваща растителност, разширявал тротоарите, но стеснявал пътното платно. Въпреки че властите в Бургас гарантираха интензивна работа по приключване на ремонта, хората настояват за ново обществено обсъждане за визията на квартала.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова