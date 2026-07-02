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В пътния инцидент живота си загуби и бащата на едното от тях
Шофьорът, обвинен за катастрофата АМ „Тракия“, при която загинаха мъж и две деца, ще обжалва днес мярката си за неотклонение „задържане под стража“.
Катастрофата стана миналата сряда в района на пътния възел „Зимница“.
Тир се вряза в кола в насрещното на „Тракия”, загинаха мъж и две деца (ВИДЕО+СНИМКИ)
По данни на разследването, шофьорът на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и навлязъл в насрещното платно, където ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас.
На място загинаха шофьорът на автомобила и две деветгодишни деца от футболната школа на „Славия“. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания.Редактор: Цветина Петкова
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