Шофьорът, обвинен за катастрофата АМ „Тракия“, при която загинаха мъж и две деца, ще обжалва днес мярката си за неотклонение „задържане под стража“.

Катастрофата стана миналата сряда в района на пътния възел „Зимница“.

Тир се вряза в кола в насрещното на „Тракия”, загинаха мъж и две деца (ВИДЕО+СНИМКИ)

По данни на разследването, шофьорът на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и навлязъл в насрещното платно, където ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас.

На място загинаха шофьорът на автомобила и две деветгодишни деца от футболната школа на „Славия“. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания.

Редактор: Цветина Петкова