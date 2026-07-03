Гражданка на Латвия е пострадала при парашутен скок в района на летището край ихтиманското село Черньово, съобщи кореспондентът на БТА в Самоков Иван Ласкин.

Инцидентът е станал в четвъртък следобед. Сигналът е подаден около 14:30 часа в Районното управление в Ихтиман, след което към мястото са насочени полицейски екипи и медици.

Военен пострада тежко при планирани парашутни скокове

По първоначални данни жената е участвала в планиран скок с парашут от самолет, когато при приземяването е получила травма на левия крак. Тя е транспортирана в болница, където е установена фрактура на глезена.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследващите ще изясняват обстоятелствата около инцидента и дали са спазени всички изисквания за безопасност при провеждането на атракциона.

Редактор: Цветина Петкова