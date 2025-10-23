При изпълнение на планирани парашутни скокове е станал инцидент с военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции, съобщават от Министерството на отбраната.

Военен пострада при скок с парашут край Пловдив

Пострадалият младши сержант незабавно е транспортиран с военен хеликоптер в болница, където се извършват необходимите медицински изследвания за установяване на здравословното състояние. За инцидента са уведомени неговите близки.

Редактор: Ина Григорова