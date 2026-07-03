Тази вечер Белоградчишките скали отново стават сцена за „Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“. Началото ще бъде поставено с концерт-спектакъла „Кралят на валса“ по музика на Йохан Щраус-син.

Програмата и тази година включва оперни и театрални спектакли, мюзикъли и концерти с участието на едни от най-известните български изпълнители и театрални трупи.

Сцена под открито небе: Изкуство сред величествените Белоградчишки скали

Целта на организаторите е двата фестивала да продължат да затвърждават мястото си сред най- престижните летни културни събития в България, превръщайки Белоградчишките скали в притегателен център за любителите на музиката, театъра и природата.

Редактор: Цвета Лазаркова