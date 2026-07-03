Превенция на пожарите винаги е необходима и въпреки че до края на юли се очаква да има валежи, в прехода към август отново ще има дълги периоди на горещи дни, което увеличава риска от пожари. Това каза пред NOVA NEWS проф. Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН. По думите му, времето, което виждаме този юни е съвсем обичайно.

„Предходните години имаше натрупване от три години подред с поднормен отток на водите в язовирите. Този зимен период беше достатъчно влажен, с достатъчно много валежи, което даде възможност да се попълнят запасите. И сега перспективите за идващото лято са доста по-добри, отколкото миналото”, посочи проф. Гачев.

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Климатологът каза още, че се наблюдава една рязкост в климата с големи колебания и това е свързано отново с климатичното затопляне. „При затоплянето на атмосферата, вътре влиза повече енергия. Океаните са основен фактор за това затопляне, тъй като водата много по-трудно се затопля от слънцето, но и по-бавно дава топлината. Затова наблюдаваме едно постепенно загряване на океаните и едни все по-високи температури на водата, което изключително много влияе на климата”, обясни проф. Гачев.

Повишаването на температурите идва заради парниковия ефект основно, но има и природни фактори, каза още той и допълни, че ние трябва да се адаптираме към промените. „Също така трябва да се замислим за ресурсите от планетата, които ползваме за нашето потребителско мислене. Това е основният ни враг. Трябва да бъдем по-икономични, да отчитаме реалната природна цена на благата, които ползваме. А тя е много повече от икономическата себестйност”, подчерта климатологът.

Редактор: Цвета Лазаркова