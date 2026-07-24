Снимка: iStock
Пострадалият претърпял спешна операция на далака
54-годишен мъж е бил пребит в Перник. Разследването сочи, че извършители са двама мъже, работещи във фирма за бързи кредити, предаде БНР.
Случаят от снощи се разиграл пред жилищен блок в пернишкия квартал “Тева”. Пострадалият първоначално отказал медицинска помощ, но няколко часа по-късно състоянието му се влошило и бил транспортиран в МБАЛ „Рахила Ангелова”, където претърпял спешна операция на далака.
Задържаха двама за грабеж и побой над мъж край Етрополе
По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от полицията в Перник.Редактор: Дарина Методиева
Източник: БНР
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни