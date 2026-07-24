54-годишен мъж е бил пребит в Перник. Разследването сочи, че извършители са двама мъже, работещи във фирма за бързи кредити, предаде БНР.

Случаят от снощи се разиграл пред жилищен блок в пернишкия квартал “Тева”. Пострадалият първоначално отказал медицинска помощ, но няколко часа по-късно състоянието му се влошило и бил транспортиран в МБАЛ „Рахила Ангелова”, където претърпял спешна операция на далака.

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По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от полицията в Перник.

Редактор: Дарина Методиева