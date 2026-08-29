Преди две години Кубрат Кирилов получава авиомодел почти на шега. Днес, едва на 10 години, той вече има шесто място от световно състезание в Австралия.

„Един ден баща ми отиде при негов приятел да му подари едно витло. Аз харесах едно моделче и той каза: „Вземете го, направете си го и го летете“, разказва Кубрат. Първият му полет обаче веднага подсказва, че това няма да остане просто детско любопитство.

Само за две години Кубрат успява да овладее цялата програма от 15 сложни фигури в кордовата акробатика (постижение, което се превръща в истински прецедент за възрастта му). „Никак не е лесно. Изисква се много сила, концентрация, бързина и умения“, казва малкият състезател. А на световното първенство в Австралия той се оказва и най-младият сред участниците. „Кубрат е на 10 години, а най-малкият участник след него е на 16- или 17-годишна възраст“, казва баща му.

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Въпреки че признава, че е бил притеснен от сериозната конкуренция, Кубрат успява да се нареди на престижното шесто място. Зад успеха стои и общата работа с баща му, който е негов треньор и изработва моделите, с които се състезава.

Следващото предизвикателство вече го очаква в Италия, където отново ще се изправи срещу едни от най-добрите в авиомоделизма.

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