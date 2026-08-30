Фондацията "Банско за теб" организира поредната си инициатива, тя е с благотворителен характер и се провежда по време на Международния джаз фестивал в курорта, който и тази година привлече хиляди туристи от цял свят.

Организацията е на почти 3 години. За нея разказва Мая Стоицева: "Това беше инициатива, в която искахме да има хора, които да се обединят около различни каузи. Фокусът ни са точно хора, които имат спешна нужда от лечение, независимо дали са деца или възрастни, за които държавата не може да реагира веднага, бързо и трябва спешно да се съберат пари".

Началото е трудно, защото във фондацията усещат традиционното недоверие на хората към безкористното желание за помощ.



"Хората се притесняват и често пъти изпитват недоверие към фондациите, но ние все по-смело стъпваме", разказва още Мая.

Миналата година по време на екскурзия на родното Черноморие ученик от Банско полита от хотела и пада от огромна височина. Оцелява, но с тежки травми. Стоицева разказва, че миналата година кампанията е била в подкрепа на рехабилитацията на ученика. Тя допълва, че майка му е публикувала видео, в което се вижда, че той вече прави стъпки все по-смело, а това ги кара да се чувстват удовлетворени.

"Ние сме просто малка брънка в голямата верига, но когато можем да сме моста между хората, които искат да помагат и страдащият човек, с удоволствие го правим", допълва още Мая.



В Банско вече има редица семейства, в които надеждата след трагедия се е завърнала благодарение на подадената ръка. Такъв е случаят при Джулиана, която 12 годишна е диагностицирана с тежко онкологично заболяване.



Десислав Костадинов, който е баща на момичето, споделя: "Искаме да благодарим на фондацията "Банско за теб" и на всички дарители. Благодарение на тях успяхме да се справим в лечението на Джулиана, излекува се, сега ходим само на проверки. Благодарим на всички дарители. Сумата непосилна беше за нас, добре че всички се обединиха, целата околия. Имаше и други организации и се справихме".

Инициативата „Деца рисуват за деца“ ще покрепи педиатрични отделения във Видин, Враца и Ловеч

А Джулиана допълва: "Искам на всички да благодаря, че ми помогнаха да се излекувам, че вече мога да бъда като другите деца и да излизам, понякога".

Веселка Ценкина е майка на Георги Ценкин. Преди две години той е тежко пострадал при катастрофа, налага се да бъде лекуван в София. От "Банско за теб" са разбрали за случая, обадили се и са оказали съдействие. "Бяха през цялото време до мене, благодарение на тях и други дарители, днес детето ми е добре. Много съм благодарна на фондацията, ако не бяха те, не знам как щях да излекувам детето си", казва Веселка.

Доброволчеството: Истинската солидарност

Сега Фондацията е съсредоточила усилията си в каузата да помогне на Пепи от Разлог.

Мая Стоицeва ракзава: "Той се нуждае от спешна трансплантация на сърце, основното му страдание е белият дроб. В момента цялото му семейство е в Щатите, подпомогнат е от нашето здравно министерство. Но знаете, че престоят в чужда държава за цялото семейство е непосилно за семейството, така че много хора се обединиха".

В подкрепа на Пепи е обявен кулинарен базар.

Точно това е кулинарният пазар, който е обявен в подкрепа на Пепи. А Мая допълва: "От все сърце ги подкрепяме. Просто протегнатата ръка. Ние сме топли хора, обичаме да помагаме и когато имаме възможност го правим".