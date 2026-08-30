Добра година за реколтата от плодове и зеленчуци отчитат производителите, но въпреки това отново се сблъскват със сериозен проблем – липсата на пазари за българската продукция. Тонове праскови остават нереализирани и гният по земята, докато производителите са принудени да продават на ниски цени. Заради проблема преди седмица производители от Сливенско излязоха на протест.

В овощна градина край Ловеч тази година реколтата е богата. Редовете с праскови изглеждат добре, но продукцията трудно намира пазар.

Един от производителите е 26-годишният Момчил Иванов от Ловеч. До скоро той е бил професионален състезател по бойни спортове, но решава да се насочи към земеделието и хранителната индустрия.

Производители предупреждават за поскъпване на плодовете и зеленчуците

Заедно със семейството си вече обработва около 200 декара с праскови, сливи и череши. Докато през предходните години основните проблеми са били свързани с природни явления като дъждове и градушки, тази година основното предизвикателство е реализацията на продукцията.

„Разходите тази година са ни почти двойни. Имаме внос, ниска цена и, както виждате, всичко пада и гние по земята. Страшно много реколта изгни и в момента продължава да гние. Килим от праскови“, разказа Иванов.

По думите му между 60 и 70% от реколтата вече е загубена. Производителите все още прибират по-късния сорт „Хале“, но голяма част от останалите плодове остават нереализирани.

Според Иванов основният проблем е вносът на праскови, предимно от Гърция. Българските производители продават продукцията си на едро за около 60-70 евроцента за килограм, докато вносните плодове се предлагат на конкурентни цени. „Ние не сме търговци, ние сме производители. Продаваме само на търговци и тонажите са големи“, обясни той.

Производителят призна, че гръцките праскови имат по-добър търговски вид, но според него българската продукция превъзхожда вносната по вкус и качество. Въпреки огромните загуби Момчил Иванов не смята да се отказва от земеделието. Каза, че черпи мотивация от годините си като спортист.

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